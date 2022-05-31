Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей готовности к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся разговор с Зеленским.

«Буквально вчера [30 мая] в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — отметил Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что с первого дня кризиса Анкара пытается снизить напряженность в Черноморском регионе.

«После стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился. Произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции», — отметил министр.

Чавушоглу отметил, что определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения, Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий. «Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя», — констатировал он.

По его словам, стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будем. «В последнее время, вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности, для Украины очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», — подчеркнул Чавушоглу.