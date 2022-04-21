Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля на брифинге с премьер-министрами Испании и Дании Педро Санчесом и Метте Фредериксен в Киеве прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сегодня отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о захвате Мариуполя Донецкой области.

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«Ситуация, вы знаете, сложная, ситуация плохая. Со вчерашнего дня, мы считаем, что она практически не изменилась. Заблокированы несколько тысяч человек – наших военных и гражданских людей, которые находятся рядом с ними (женщины, дети в основном там)», – сказал Зеленский о ответ на вопрос о заявлении Шойгу.

По словам президента, сейчас в Мариуполе заблокировано около 120 тыс. мирных жителей. Украина постоянно работает над открытием гуманитарных коридоров для вывоза этих людей, сказал он.

«И постоянно кого-то удается вывезти. В последнее время россияне блокируют этот процесс. Было предложение об обмене хотя бы раненых людей на раненых. Я знаю, что такие сигналы РФ получила. Также наши военные, в том числе «Азов», знают об этом, потому что мы на контакте с нашими парнями ежедневно. […] Мне неизвестно, что сообщил министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем об этом прекрасно. Есть часть нашего города, где находятся наши военнослужащие, которые там остались. Пока они там остаются», – добавил он. (gordonua.com)