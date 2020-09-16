«Зеленая зона» Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

Район «зеленой зоны» Багдада подвергся в среду ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источники в силовых структурах столицы.

По их информации, по этой части Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, была выпущена как минимум одна ракета. Одновременно с атакой в американской дипмиссии сработали сирены воздушной тревоги.

Как отмечают силовики, ракета упала на жилой квартал, не причинив ущерба. Пострадавших среди местных жителей нет.

«Зеленая зона» — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней было выпущено пять ракет: три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.