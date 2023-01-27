«Мы решительно осуждаем вероломную террористическую атаку на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран».

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Иранская сторона, как страна где находится посольство, должна была выполнить соответствующее обязательство, вытекающее из Венской конвенции о дипломатических сношениях, по обеспечению безопасности охраны посольства и его сотрудников. Попытки угроз против нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, перед Ираном постоянно поднимались вопросы относительно предотвращения подобных случаев, принятия мер по обеспечению безопасности наших дипломатических миссий. К сожалению, последняя кровавая террористическая атака демонстрирует тяжелые последствия отсутствия должной чувствительности к нашим настойчивым призывам в этом направлении.

Мы пришли к выводу, что проведение в Иране в последнее время антиазербайджанской кампании против нашей страны способствует подобным нападениям на нашу дипломатическую миссию.

Мы решительно требуем, чтобы лица, совершившие указанную террористическую атаку, а также заказчики этого кровавого деяния, были выявлены Ираном в кратчайшие сроки и наказаны самым суровым образом.

Азербайджанская сторона будет использовать все возможности, предоставленные соответствующими международными механизмами, для того, чтобы виновные были выявлены и получили достойное наказание.

В ситуации, возникшей в результате террористической атаки, предусмотрена реализация соответствующих мер по эвакуации сотрудников посольства и членов их семей», — говорится в заявлении.