Завтрашний день в Азербайджане пройдет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

На Абшеронском полуострове ночью от 1°C мороза до 3°C тепла, днем 7-9 °C тепла, в Баку ночью 0-2° C, днем 7-9°C тепла.

Атмосферное давление будет высоким и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью 0-5°C мороза, днем 7-11°C тепла, в горах ночью 5-10°C мороза, днем 0-5°C тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.

Ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что будет благоприятно для метеозависимых людей.