В Азербайджане 7 апреля температура воздуха повысится до 27 градусов тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно погода без осадков, утром местами будет туман, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 10-12°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 759 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-75, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Кое-где будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.