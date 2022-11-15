16 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса начнется обсуждение документов, включенных в пакет государственного бюджета на 2023 год.

Как сообщает Report, в пакет бюджета входят законы «О государственном бюджете на 2023 год», «О прожиточном минимуме на 2023 год», «О пороге критерия нуждаемости на 2023 год», «О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год» и «О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год», а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

В заседании примут участие члены правительства.

Доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30 720 700 тыс. манатов, расходы — 33 300 000 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы — 29 963 720 тыс. манатов, местные доходы — 756 980 тыс. манатов, централизованные расходы прогнозируются в размере 32 530 714 тыс. манатов, местные расходы — 769 286 тыс. манатов).