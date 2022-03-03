Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня 4 марта ожидаются ливни.

4 марта юго-западный ветер сменится северо-западным со скоростью 15-20 м/с. Порывы ветра усилятся до 23-28 м/с, 5 марта вновь ожидается сильный юго-западный ветер.

В районах Азербайджана в ночь с 3 на 4 марта, начиная с северных и западных районов, на территории страны ожидаются изменение погодных условий, грозы, осадки, 4-го числа в горных и предгорных районах выпадет снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями.

Ожидается повышение уровня воды в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.