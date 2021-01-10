Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами туман, изморось. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана 11 января в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь, местами будет туман, западный ветер кое-где временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 6-11 градусов тепла, в горах от -1 до +4, в высокогорьях 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

| 2021-01-10T12:29:30+04:00 10 января 2021, 12:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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