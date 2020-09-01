Завтра в Баку ожидается до 32 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, ожидается умеренный южный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем — 28-32 градуса тепла, в Баку ночью — 21-23, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70-80, днем — 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона прогнозируется умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру в ряде горных территорий временами ожидаются грозовые дожди, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеочувствительных людей.