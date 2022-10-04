Обнародован прогноз погоды на 5 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 17-20° тепла, днем 25-29° тепла. В Баку ночью 17-19° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.