Завтра в Баку ожидается 22 градусов тепла

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем 19-23, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью — 70-80%, днем – 50-55%.

2 ноября в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Вечером в некоторых горных местах ожидаются дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 20-25, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла.