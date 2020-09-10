Завтра в Баку будет около 30 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ближе к ночи в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 27-31, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей, однако повышенная влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.