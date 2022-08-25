Обнародован прогноз погоды на 26 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 33-36° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65% , днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 20-25° тепла.