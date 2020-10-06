Завтра в Азербайджане ожидаются грозы, местами ливни

7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

7 октября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22, в горах ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла.