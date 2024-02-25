Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью будет от 1° мороза до 2° тепла, днем – 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами будут осадки, ожидается мокрый снег, снег. Временами будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью – от 3° мороза до 2° тепла, днем – 4-7° тепла, в горах ночью – 5-10°, в высокогорье – 11-16°, днем – 1-6° мороза.

Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах возможен гололед.