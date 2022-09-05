6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 23-26° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах ожидаются ливни характера, возможно выпадение града. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 9-14° тепла.