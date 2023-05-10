11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых местах возможны кратковременные осадки. К вечеру юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, на отдельных территориях интенсивные, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.