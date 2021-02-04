Завтра состоится очередной суд над Навальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседании мирового суда по делу о клевете на ветерана. Оно состоится завтра, 5 февраля, в здании Бабушкинского суда Москвы.

«Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании»,— сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева ТАСС.

Алексей Навальный 2 июня в соцсетях прокомментировал видеоролик RT, на котором разные люди выражают поддержку поправкам к Конституции — дизайнер Артемий Лебедев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие. Среди участников также был ветеран Игнат Артеменко. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели»,— написал политик.

После против оппозиционера возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), ему грозит штраф до 1 млн руб. или до 240 часов обязательных работ. Вину Алексей Навальный не признал.

Напомним, господину Навальному 2 февраля заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сам Навальный считает это решение политически мотивированным. Сторонники оппозиционера провели уже три несанкционированные акции в его поддержку, в ходе которых по всей стране было задержано более 11 тыс. человек.