Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Однако ближе к ночи местами вероятен дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем — 32-37°, в Баку ночью — 24-26° тепла, днем — 35-37°. Атмосферное давление снизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 26-27°.

В районах в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем — 33-38°, в горах ночью — 9-14° тепла, днем — 20-25°.