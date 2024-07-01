Завтра, 2 июля в Азербайджане преимущественно будет без осадков.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Однако в течение дня местами вероятны дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, в горных и предгорных районах — интенсивные ливни, вероятно выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. Восточный ветер будет усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-18° тепла.