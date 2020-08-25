Завтра глава МИД Азербайджана отправится в Москву

Министры иностранных дел Азербайджана и России обсудят нагорно-карабахское урегулирование, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД России.

Согласно информации, по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит 26 августа Россию с официальным визитом.

«Руководители внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование. Запланированы встречи Байрамова с заместителем председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчуком и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.М.-С.Умахановым», — говорится в сообщении.