Завтра Евросоюз и Великобритания подпишут соглашение о торговле

Лидеры Евросоюза и Великобритании подпишут соглашение о торговле и сотрудничестве 30 декабря. Об этом говорится в Twitter Совета Евросоюза.

«Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 9.30 по центральноевропейскому времени (12.30 по бакинскому)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ будет подписан дистанционно: глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставят подписи от имени Евросоюза в Брюсселе, а премьер-министр Борис Джонсон — в Лондоне.

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit. (gazeta.ru)