4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.