Завершился визит в Карабах представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Как передает Report, визит осуществлялся в целях ознакомления с реконструкционными работами, проводимыми на освобожденных территориях.

В состав делегации вошли около 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран, а также представители 10 организаций.

Сначала иностранные дипломаты прибыли на мост, где расположен Лачынский погранично-пропускной пункт между Азербайджаном и Арменией. Им сообщили о последних провокациях Армении, в результате которых был ранен азербайджанский пограничник.

Затем гости ознакомились с проведенными в Лачыне восстановительными работами. Был проведен осмотр первого жилого квартала, построенного на улице 1 Декабря. Гости побеседовали с жителями, вернувшимися на родные земли.

Представители дипкорпуса также посетили строящийся Агропромышленный парк и Лачынский бульвар.

В конце визита иностранные дипломаты и военные атташе посетили села Забух и Агалы.