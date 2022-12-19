Сегодня завершилось действие мандата мониторинговой миссии ЕС, направленной в октябре в Армению.

Как сообщает АПА, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«В соответствии с соглашением, достигнутым между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции, 20 октября EUMCAP был размещен вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа ситуации и представления отчетов о ситуации на местах.

Размещение 40 экспертов в Армении для мониторинга оказалось эффективным и способствовало формированию доверия. Сегодня мы начинаем новый этап взаимодействия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении, конечной целью которой является содействие устойчивому миру в регионе», — сказал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Совет ЕС договорился с правительством Армении о том, что из мониторинговой миссии ЕС в Грузии в Армению будет направлена группа поддержка. Эта группа предназначена для переходного периода и будет проводить подготовку к долгосрочной миссии, а также информировать ЕС о состоянии безопасности в регионе. Ожидается, что группу поддержки по планированию переходного периода, а также посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном поддержит президент Совета Европы Шарль Мишель в процессе нормализации», — добавил Боррель.