Завершились совместные учения подразделений подводного нападения и подводной обороны морских батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделений специального назначения ВМС Турции, проходившие на военно-морской базе Аксаз города Мармарис (Турция), сообщает министерство обороны Азербайджана.

На учениях подразделения специального назначения братских стран выполнили задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Все поставленные на совместных учениях задачи были успешно выполнены.