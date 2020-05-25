Завершились широкомасштабные учения азербайджанской армии

Завершились широкомасштабные оперативно-тактические учения, проводимые в соответствии с планом боевой подготовки войск на 2020-й год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях основное внимание было уделено повышению уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, а также практическому применению боевой техники и других военных средств.

По оценке руководства учений, войска полностью достигли поставленных целей в ходе завершенных учений. Личный состав накопил практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировал реальные способности в полевых условиях.