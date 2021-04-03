Завершены курсы, организованные в войсках Нахчыванского гарнизона

В Нахчыванском гарнизоне состоялась церемония награждения выпускников в связи с успешным завершением очередных курсов, на которые были также привлечены женщины-военнослужащие.

На мероприятии была почтена светлая память шехидов 44-дневной Отечественной войны, играл Национальный гимн Азербайджана. Выступавшие поздравили выпускников с успешным завершением курсов.

Было отмечено, что прошло 5 лет с апрельских боев 2016 года, которые, как и военные успехи, достигнутые Азербайджаном в последующие годы, показали всему миру силу и волю азербайджанской армии к победе.

Выпускникам были вручены сертификаты и подарки.