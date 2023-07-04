«Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Иране в январе этого года было горьким событием. Все соответствующие структуры считают, что в отношении совершившего это нападение должны быть приняты жесткие меры».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель судебной системы и правосудия Ирана Масуд Сатайши.

«Были определены различные аспекты этого дела, и следствие завершено», — отметил он.

Масуд Сатайши подчеркнул важность сотрудничества азербайджанской стороны в этом вопросе.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране была совершена террористическая атака. Вооруженный автоматом «Калашникова» мужчина ворвался в здание посольства Азербайджана, убил начальника Службы охраны и ранил двух человек. Террорист был нейтрализован другим сотрудником службы охраны посольства. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.