Завершение сербской ветки Турецкого потока может быть отложено до весны 2021 года

Завершение строительства сербского участка Турецкого потока может быть отложено до весны 2021 года, тогда как изначально планировалось пустить газ по трубопроводу в конце 2020 года, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на источники.

Сербский участок является продолжением одной из двух веток Турецкого потока, по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность — 13,9 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что строительство сербской секции должно быть завершено к концу 2020 года. однако источники агентства, знакомые с ходом строительства, утверждают, что «работы идут не по графику». Агентство также ссылается на недавнее заявление президента Сербской газовой ассоциации Вожислава Вулетича о том, что строительство компрессорной станции, соединяющей сербский и болгарский участок завершится только к 1 мая 2021 года.

Болгария также ведет строительство расширения сухопутной ветки Турецкого потока. В октябре 2019 года завершено строительство первой части этого проекта, 11-километрового трубопровода. Это позволило Болгарии в начале 2020 года начать импорт российского газа.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся в январе 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км — 31,5 млрд куб. м газа в год.(ТАСС)

| 2020-11-25T14:04:11+04:00 25 ноября 2020, 15:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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