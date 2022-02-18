Производственное объединение «Азеригаз» планирует завершить проектные работы по газификации города Агдам в марте этого года.

Об этом журналистам в рамках акции «Открытые двери» заявил начальник отдела газификации и развития ПО «Азеригаз» Теймур Джафаров.

По его словам, маршруты новых газовых линий по городам Шуша и Агдам определены и представлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

Параллельно с этим «Азеригаз» ведет проектные работы по газификации освобожденных от оккупации территорий, в том числе городов Шуша и Агдам.

«Приблизительно планируем завершить проектные работы по городу Агдам в марте. Работа по городу Шуша займет некоторое время, до полного решения вопросов, связанных с генеральным планом города», — сказал Т. Джафаров.

По его словам, после завершения проектных работ в марте, когда будет принято соответствующее решение на государственном уровне и решен вопрос о финансировании, будут проведены работы по установке внутригородской газораспределительной сети.