Завершается политическая карьера Ангелы Меркель

В сентябре этого года в ФРГ пройдут общефедеральные парламентские выборы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, нынешний канцлер Ангела Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Это означает, что завершится 16-летняя эра председательства этого политика в федеральном правительстве страны.

Уже сегодня в качестве преемника Меркель звучат имена трех кандидатов: бывшего главы фракции ХДС в бундестаге Фридриха Мерца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена. Все они представляют блок ХДС/ХСС, который сохранит за собой право выбора нового кандидата в канцлеры.