России не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир Путин при вторжении в Украину, признал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член «Единой России» Константин Затулин.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил депутат.

«По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать», — заявил Затулин.

Он считает, что при существующей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать. «Вопрос — останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле, не хватает», — уточнил Затулин. (moscowtimes.ru)