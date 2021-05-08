Затраты на еду увеличились в структуре расходов населения

Население расходует больше половины своих доходов на продовольствие. А ведь согласно подсчетам социологов, такую тенденцию сложно признать положительным и даже нейтральным фактором в свете выводов о социально-экономических реалиях.

Согласно данным Государственного комитета по статистике АР, с января по март текущего года траты населения в системе розничной торговли составили 9,525 млрд манатов. Из них 4,429 млрд пришлись непосредственно на продукты питания, 549 млн манатов — на алкогольные напитки и табачные изделия, 514 млн манатов — на топливо, а на лекарства и медикаменты – 216,1 млн манатов.

Люди больше тратят на еду, а значит, они беднеют – такой вывод из этой статистики сделали экономисты. Экономическое благополучие населения определяется несколькими факторами и один из них — сколько средств тратится на еду. Если денег на эту базовую потребность тратится ощутимо больше, чем в предшествующий период, это говорит об усугубляющейся бедности населения.

«В странах с более высокими доходами траты на продукты питания занимают небольшую долю в общих расходах населения, — сказал # экономист Натиг Джафарли. — В бедных странах практически все средства людей идут именно на питание. Тем самым возможность тратить деньги на что-то другое — в частности, более качественное образование, качественные услуги, отдых, а также возможность накоплять сбережения – ограничивается».

Богатые и бедные едят примерно одинаково, но доля совокупного дохода, расходуемого на питание гораздо выше у людей с низкими доходами. У них остается меньше средств на другие потребности и статьи расходов.

По словам Джафарли, одним из наиболее существенных показателей бедности в мире является количество затрат на питание. Если люди расходует на еду свыше 20-25% своих доходов, они бедны: «Например, еще 100 лет назад население США тратило 50% своего совокупного дохода на еду, а в прошлом году — 10,5%. Это значит, что стране удалось победить бедность. Лучший показатель среди стран Евросоюза у Люксембурга — на питание население этой страны расходует всего 8,4% общих трат, в Ирландии — 11,5%, в Германии — 11,7%. Этот показатель составляет около 25% в Турции и около 35% в России».

Если 70-75% доходов тратится на продукты питания, лекарства, топливо, коммунальные услуги – люди бедны. У них не остается денег на образование, культуру, книги, театр, кино, музеи.

А ведь общество, которое расходует очень мало средств на образование и культуру, не может развиваться и выйти из бедности, настаивает экономист. И хотя за последние несколько лет были внедрены социальные пакеты, которые в определенной степени влияют на доходы населения, пандемия серьезно сказалась на доходах граждан.

«Растущие цены на продукты питания — одна из причин, которая привела к увеличению доли расходов населения на товары первой необходимости в структуре общих расходов. Представьте, что вам нужно употребить продуктов питания на 500 манатов в месяц. Если ваш доход составляет тысячу манатов, то на продукты вы будете тратить 50%, а если две тысячи манатов – 25%», — сказал по этому поводу экономист Рашад Гасанов. Кроме того, высокие затраты на еду обусловлены отсутствием нормальных конкурентных цен на потребительском рынке. Так, оптимизация цен на рынке, сформированном в условиях конкуренции, может привести к значительному снижению общих суточных расходов, а также совокупных затрат на продукты питания.

По свидетельству экономистов, увеличение расходов населения на питание является также следствием серьезного роста цен на продовольствие.

Импорт в нашей стране подорожал на 22,7%, и это одна из основных причин роста цен на внутреннем рынке.

В то же время дополнительные траты, вызванные подорожанием импорта, превысили расходы на повышение зарплат, пенсий и социальных пособий, увеличенные на 1,4 млрд манатов.

Иными словами, в условиях кризиса предлагается искать пути и способы сдерживания цен на дешевое продовольствие, тем самым облегчая бремя инфляции для самых незащищенных групп населения. Это может быть сделано путем либерализации экономики, при этом особое внимание предлагается уделить деятельности таможни. По независимым подсчетам, налоговая нагрузка в минувшем году выросла на 39% или 1,1 млрд манатов, а это в свою очередь привело к подорожанию импорта на 23%.