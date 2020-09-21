Защитник «Тоттенхэма» может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может стать самым высокооплачиваемым футболистом московского «Спартака» в случае перехода в российский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители игрока потребовали контракт с зарплатой €3,4 млн в год. Отмечается, что ни один футболист красно-белых не получает больше €3 млн.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

| 2020-09-21T10:14:11+04:00 21 сентября 2020, 12:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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