Зариф провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе провел переговоры по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров «глава МИД Ирана выразил обеспокоенность текущей ситуацией, а также призвал стороны проявить сдержанность, немедленно прекратить военные действия и начать переговорный процесс в рамках международного права».

Кроме того, «Зариф заявил о готовности иранской стороны использовать все свои возможности для достижения прекращения огня, начала диалога и установления мира и стабильности».