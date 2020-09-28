Зариф провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе провел переговоры по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров «глава МИД Ирана выразил обеспокоенность текущей ситуацией, а также призвал стороны проявить сдержанность, немедленно прекратить военные действия и начать переговорный процесс в рамках международного права».

Кроме того, «Зариф заявил о готовности иранской стороны использовать все свои возможности для достижения прекращения огня, начала диалога и установления мира и стабильности».

| 2020-09-28T00:34:43+04:00 28 сентября 2020, 10:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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