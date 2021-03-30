Зариф и президент Афганистана обсудили мирный процесс в стране

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, который участвует в конференции «Сердце Азии» в Таджикистане, обсудил мирный процесс в Афганистане, региональные вопросы и двусторонние отношения с президентом Ашрафом Гани, передает Trend со ссылкой на İRNA.

На встрече президент Афганистана, высоко оценив позицию Исламской Республики Иран перед лицом событий в Афганистане, заявил о готовности своей страны расширять отношения во всех сферах и провести совместную комиссию по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Также обсуждались позиция Ирана в деле установления мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан.