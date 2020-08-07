Зардушт Ализаде: Драки между азербайджанцами и армянами – результат «ценных указаний» МИДа, ФСБ, СВР, ГРУ России

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», ограничивающий вещание российских телеканалов в общественном мультиплексе.

В Армении сейчас транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир». После вступления закона в силу лишь «Мир» остается в бесплатном просмотре.

По-видимому, это еще один показательный шаг по отдалению Еревана от Москвы. Вряд ли это вызовет восторг в Кремле. Какими же могут быть последствия этого поступка для правящей команды Армении? Получается, Никол Пашинян хочет отвратить армянские массы от бесплатного ежедневного телезомбирования со стороны основных пропагандистских каналов РФ. Есть ли в таких действиях какие-то плюсы для азербайджанской стороны, которые она могла бы обыграть с пользой для себя?

Эти вопросы # адресовало известному азербайджанскому эксперту Зардушту Ализаде:

— Это решение не является чем-то новым в политике Еревана. Дело в том, что и при прежних, якобы полностью зависимых от Москвы, правительствах и президентах Ереван настойчиво проводил политику суверенизации. Начали они с сокращения преподавания на русском языке в средних школах, а потом вообще его отменили. То есть, русский язык интенсивно вытеснялся из сферы образования. Это объяснялось тем, что надо беречь, защищать армянский язык как самое главное богатство армянского народа. И по сравнению с Азербайджаном, например, в Армении преподавание русского языка почти сведено к нулю.

Среди всех остальных стран СНГ Азербайджан выгодно отличается тем, что у нас не только есть, но и растет число русских школ.

Естественно, Москва все эти события фиксирует. Может, Путин этого и не скажет, но российские медиа обязательно будут укорять Ереван, что он предпринял очень недружественный шаг, доказательство того, что Армения пытается дистанцироваться от России, от русской культуры. И, в общем, этим будут Ереван шпынять.

Армения действительно пытается отойти от России. Потому что это исторический процесс. После распада СССР начался объективный процесс отдаления всех бывших республик от единого пространства. Кто-то ушел совсем далеко, как страны Балтии, кто-то не очень. И в Армении тоже это понимают и пытаются выйти из сферы влияния, пусть и не так демонстративно, как Украина. Я лично считаю все это большой ошибкой, по той причине, что русский был и до сих пор остается в статусе одного из мировых языков. Это ключ к мировой культуре. Если его утрата компенсируется адекватным изучением и преподаванием в постсоветских странах английского или французского языка, тогда да – этот процесс можно считать оправданным. Но такого же нет. Люди просто замыкаются в ареале своих национальных языков, которые, конечно же, бедны источниками информации. И, естественно, такое делается как для того, чтобы понравиться своим националистически настроенным избирателям, так и для того, чтобы дать знак Западу – мол, смотрите, мы медленно, но верно отходим от России.

Что касается Азербайджана, наша страна находится в таком положении, что какую-либо выгоду из чего-либо мы извлечь не в состоянии. Объективно создается ситуация, когда ухудшение отношений Москвы и Еревана, между президентом России и премьер-министром Армении может привести к тому, что в какой-то момент Кремль закроет глаза на то, чтобы мы нанесли удар по позициям Армении в Карабахе, и заняли один или два района.

Да, это может быть. Но в целом ситуация на Южном Кавказе не изменится. Потому что проблема Карабаха намертво связала Армению и Азербайджан, и очень крепко посадила нас в клетку конфликта. Россия очень хладнокровно наблюдает за потугами одной стороны вырваться из клетки, и, понимая, что та ни в коем случае не сможет сделать этого, тщательно следит за тем, чтобы отношения между нашими странами оставались плохими. И даже, чтобы стали еще хуже. Вот эти драки между азербайджанцами и армянами по всему миру – я думаю, что это результат, прежде всего, «ценных указаний» МИДа России, ФСБ, СВР, ГРУ России.

Я считаю, что Азербайджан может извлечь выгоду только одним путем – если мы начнем улучшать положение дел у себя в стране. Мы можем улучшить экономическое положение, можем улучшить состояние дел с правами человека, улучшить международную репутацию Азербайджана, улучшить отношения между властью и оппозицией.

А от того, что вассал-Армения пытается бодаться со своим сюзереном-Россией, какую выгоду мы можем извлечь из этого? Если хозяин рассердился и дал слуге подзатыльник – и что, нам от этого легче? Я считаю, нет. Так что какие-то поступки и решения Еревана мало могут влиять на положение дел в Азербайджане.