Запрет на вывоз некоторых медицинских принадлежностей и препаратов продлен

Кабинет министров Азербайджана внес изменение в решение от 14 февраля 2020 года под номером 42 «О мерах по временному ограничению вывоза из страны некоторых товаров».

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, период временного ограничения на вывоз из страны некоторых медицинских принадлежностей и препаратов, используемых в борьбе с новым коронавирусом (2019-nCoV), продлен до 1 ноября.

Также, согласно приказу, с сегодняшнего дня разрешен экспорт медицинских масок из страны.