Запасы противотанковых ракетных комплексов Javelin в США сократились.

Как сообщает CNN, об этом говорится в исследовании Центра стратегических и международных исследований.

Отмечается, что причиной этого является отправка этих систем в Украину в рамках военной помощи.

«В какой-то момент эти запасы опустятся настолько, что военные планировщики усомнятся в том, что военные планы могут быть выполнены. США, вероятно, приближаются к этому моменту», — заявил старшего советника Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его оценкам, на складах может оставаться от 20 до 25 тысяч Javelin, а 7 тысяч систем, отправленных в Украину, «составляют примерно треть от общего количества запасов США».

«На замену поставленных на сегодняшний день ракет уйдет около 3-4 лет. Если Соединенные Штаты поставят Украине еще ракеты, на этот раз на замену уйдет больше времени», — сказал Кансиан.