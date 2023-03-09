Соединенные Штаты совместно с союзниками по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с РФ на основании санкций собственности, за минувший год заморозили активы россиян на сумму более $58 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минфина.

«Члены целевой группы REPO успешно заблокировали <…> активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд», — указывается в документе.

В REPO рассказали, что отслеживали подпавшие под ограничительные меры российские активы по всему миру и работали над ограничением доступа россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе. Представители группы уточнили, что в течение года изымали люксовую недвижимость, яхты, самолеты, в результате чего удалось перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине.