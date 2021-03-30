Запад недоволен докладом ВОЗ о происхождении COVID-19

Ряд западных стран, включая США, совместно выразили «общую озабоченность» в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — говорится в сообщении.

Заявление, кроме США, поддержали Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.

Ранее эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна. Согласно сообщению, «наиболее вероятным» является переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».