Заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По приглашению турецкого правительства специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина и заместитель председателя ПК ВСНП Дин Чжунли отправится в Турцию для участия в церемонии президентской инаугурации Эрдогана, которая пройдет в Анкаре», — сказала она.