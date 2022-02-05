Грузия поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее развитие Южного газового коридора.

Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе, представляющий Грузию на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

В своем выступлении он отметил, что важно широко признать значение Южного газового коридора, особенно в свете последних событий и в условиях, когда Европа активно пытается диверсифицировать источники импорта газа.

Замминистра подчеркнул важность коридора для энергетической безопасности как региона, так и стран, которые получают или могут получать природный газ через этот коридор.

В рамках рабочего визита в Азербайджан замминистра также провел двусторонние встречи с представителями местных и иностранных компаний, работающих в энергетическом секторе.