7 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузин провел беседу с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения В.А.Геворкяном, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Обсуждены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональная и международная проблематика.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом. Проанализирован ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг.

Затронуты вопросы сотрудничества России и Армении в общих интеграционных объединениях – СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.