«В любом случае безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами».

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков подчеркнул, что никакие американские беспилотники не могут поколебать решимость России.

Рябков указал также на то, что США подтверждают статус напрямую вовлеченной в конфликт в Украине стороны, поставляя Киеву все более смертоносные вооружения: «Рассматриваются все более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлеченной в этот конфликт стороны».

Рябков также добавил, лидеры России и Китая, адресуясь к США, призывают идти по пути деэскалации.