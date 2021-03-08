Замерзшие водопады и реликтовые леса: внутренний туризм в Азербайджане набирает обороты

В туристическом отношении 2021 год начался позитивно: в индустрии наконец-то наметилась определенная активность. И если международные границы все еще закрыты для регулярных перелетов, то внутренний туризм, можно сказать, зажил прежней жизнью. Туристические компании предлагают бакинцам и гостям столицы увлекательные туры, стараясь разнообразить программу по максимуму, чтобы уставшие от строгого карантина люди могли вдоволь «надышаться» чистым загородным воздухом и насладиться весенним пробуждением природы.

В интервью # гид экскурсовод Ирина Яшина, специализирующаяся на организации туров для иностранных граждан, рассказала о том, что многие из них с нетерпением ожидают открытия границ и приезда в Азербайджан:

«Очень большой интерес к Карабаху. Туристам не терпится посетить райский край нашей страны, и они активно спрашивают, когда мы начнем организовывать туры. Приходится объяснять, что Карабах почти 30 лет находился под оккупацией, что регион ждет большое возрождение после того, как многие города были практически стерты с лица земли. Многие из наших граждан сами никогда не были в Карабахе. Мы — представители туристического сектора, активно готовимся к этим турам. Ассоциация гидов проводит интересные вебинары, посвященные Карабаху, в которых принимают участие историки, архитекторы, экологи и других специалисты, специализирующиеся на Карабахском регионе», — говорит И.Яшина, подчеркивая, что проекты по реализации туров в Карабах могут начаться уже в ближайшие 2-3 года.

В ожидании туристов из дальних стран экскурсовод принялась за организацию туров для местных любителей путешествий.

«Сезон открыли трекинг туром в Бешбармаг, было очень интересно и познавательно», — рассказывает Яшина. В эти выходные группа под руководством опытного гида отправится в Ленкорань, посетит Гирканский заповедник и совершит прогулку по берегу искусственного озера Ханбулан и отправится в реликтовые леса.

«Люди очень соскучились не только по поездкам, но и элементарно по общению», — рассказывает гид.

По ее словам, обязательным условием во время поездок является соблюдение карантинных норм и требований.

«Численность групп пришлось сократить, чтобы в автобусе люди сидели с учетом социального дистанцирования. Обязательно ношение масок в транспорте. На открытом пространстве, когда приезжаем в зеленые зоны, мы разрешаем людям снять маски, чтобы подышать свежим воздухом. При этом, опять же требуем соблюдать дистанцию», — рассказывает Яшина.

Найдутся в Азербайджане интересные предложения и для поклонников экстремального туризма. В горах все еще зима, снег, а значит и раздолье для ледолазов. На помощь экстремалам приходит компания Explore Mountains, которая организовывает туры на замерзшие водопады (Ice-Climbing Training tour) в селение Лаза (1800 м.). Команда, состоящая из профессиональных альпинистов и скалолазов, заранее проведет тренинг, обучит технике прохождения по льду и сделает эту тренировку максимально безопасной для участников. После успешного подъема и спуска участников тура ждет расслабляющая атмосфера и нотки романтики — ужин при свечах в одном из местных ресторанов и ночевка в самобытном гостевом доме.

Ринат Рагимханов, основатель клуба Explore Mountains, чемпион Азербайджана по скалолазанию и ледолазанию признается в беседе с корреспондентом #, что тур пользуется большой популярностью как среди местных экстремалов, так и иностранцев, проживающих в Азербайджане.

Он отметил, что все необходимое снаряжение предоставляется самой компанией.

«Не бойтесь попробовать себя в новом виде отдыха, многолетний опыт работы нашей компании показывает, что даже новички показывают отличный результат и в дальнейшем вновь возвращаются на лед», — обратился Рагимханов к тем, кто мечтает о подобном отдыхе, но никак не может решиться.