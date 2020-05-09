Закрепить позорную дату в календаре – в качестве полезного напоминания

Мир отмечает 75-летие победы над нацизмом, и мнений о том, как она строилась, достаточно. Например, министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в использовании культа победы во Второй мировой войне в качестве инструмента манипуляций. Они совершенно справедливо подметили, что Кремль отрицает неудобные ему исторические факты, генерируя при этом мифы.

Совместное заявление глав МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии Дмитрия Кулебы, Линаса Линкявичюса, Эдгарса Ринкевичса, Урмаса Рейнсалу опубликовали во Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Страна.ua.

В сообщении говорится, что «советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет».

«К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали свидетелями новых попыток России замять тему Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и построить режим с всемогущей персоной во главе. Сейчас мы видим новые попытки разделить Европу на секретные сферы интересов и бессовестно использовать силу, чтобы попытаться аннексировать территории суверенной нации», — сказано в заявлении. Главы МИД пишут, что преднамеренная агрессия против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила несколько международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности в целом.

«Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и поражение нацизма были заслугой решительности и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты», — говорится в совместной статье министров.

Главы МИД заявили, что «неискренний культ победы», который пытаются строить люди, не имеющие к ней никакого отношения, порочит память о тех, кто потерял свои жизни. «В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех», — сообщили они.

Кроме того, по словам Кулебы, Линкявичюса, Ринкевичса и Рейнсалу, бездушный советский режим присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников. Между тем, Красная армия была многонациональной.

«Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми», — заявили министры.

И они напомнили, что мы не вправе забывать, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, в секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой, и эти планы проложили путь к войне.

«Мы решительно осуждаем какие-либо попытки оправдать этот пакт, мотивируя заключение его в то время неизбежностью и стратегической целесообразностью», — добавили главы МИД, явно апеллируя к словам Путина, который не далее как этой зимой пытался оправдать тот международный вооруженный террор, который инициировали Гитлер и Сталин.

Кроме того, в Литве прозвучало предложение учредить День агрессии СССР против Европы. Депутаты консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис предложили Сейму дополнить список памятных дат страны Днем агрессии СССР против Европы. Они подготовили соответствующую поправку к закону и предлагают отмечать его 17 сентября, сообщает BNS.lt.

«17 сентября по сговору с Советским Союзом в рамках пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне», — заявил Кащюнас. Он отметил, что в Европе нет места празднованию Дня Победы 9 мая. По его мнению, когда кто-то пытается превратить его в свой национальный праздник, он должен вспомнить, что это было нападением против Европы. (Видимо в заявление министров вкралась досадная ошибка. Нацистская Германия напала на Польшу 1 сентября. А 17 сентября Красная Армия перешла восточные границы Польши. — ред.)

Кащюнас и Аудронюс добавили, что они хотят обратить внимание Литвы, Европы, народов мира и общественности РФ на создаваемое российскими властями противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР и победе во Второй мировой войне. «Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путина кампанию реабилитации пакта Молотова-Риббентропа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Что ж, тут спорить совершенно не с чем. И главы МИД в своей статье, и литовские консерваторы правы с предложенным законопроектом. Всему миру известно, что СССР был причастен к развязыванию Второй мировой войны, а его прямой наследник — путинская Россия — пытается сегодня переложить эту вину на другие страны. И вообще-то не было бы преступлением против истории, если б и другие постсоветские страны учредили подобные даты. Ведь никто не ассоциирует себя как наследников Сталина и его режима, напротив — все осуждают его. Все, кроме нынешней власти РФ.