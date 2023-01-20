Азербайджанцы – народ щедрый, гостеприимный, добрый, наивный (армянские «братья» нам это наглядно доказали), но не совсем законопослушный. Конечно же, всех граждан страны грести под одну гребенку было бы неверно, но значительной части общественности претят рамки, установленные в формате закона и правил.

К примеру, некоторые граждане, вопреки правилам, могут припарковать свои автомобили не там, где парковка разрешена, а где им захотелось. Или взять пешеходов, которые запросто могут перебежать проезжую часть улицы, невзирая на красный свет светофора. Угроза для собственной жизни и свободы водителя? Плевать. Рамки закона не по мне.

Пожалуй, наиболее популярно и четко данная черта обозначена в великолепном телеспектакле «Ордан-бурдан». Один из главных героев фотограф Али бек произносит почти хрестоматийную фразу: «Закон – это столб. Через него перепрыгнуть невозможно, а вот обойти — плевое дело».

Действительно, каждый год наши «слуги народа», ратующие за благосостояние своих «господ», принимают в Милли Меджлисе какие-то законы. По большей части в этих самых законах все прописано настолько мудреным языком, что, порой, даже сами депутаты не совсем понимают, о чем идет речь. А некоторые парламентарии совсем не понимают.

Но есть принятые законы, которые в общем понимании доступны всем. Например, в конце 2017 года вступил в силу закон «Об ограничении использования табачных изделий».

Напомним, что закон предусматривает запрет на курение табачных изделий в общественных местах. Перечень довольно объемистый, и потому, чтобы не утомлять читателя, ограничимся запретом на курение в ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания.

Данный запрет вызвал неописуемый восторг у некурящей части населения, посещающей питейные заведения, и вверг в уныние любителей табачного дыма. Последних понять можно: ведь именно табачный дым после возлияний спиртных напитков в полной мере дает осознать, что нега разлилась по всему организму.

Впрочем, радость одних и дискомфорт других длились недолго. Сработала установка Али бека. Не прошло и года, как про закон забыли. Причем, забыли все. И депутаты, и владельцы ресторанов, кафе и баров, и клиенты.

Впрочем, про депутатов грешу против истины. В сентябре 2019 года на заседании Милли Меджлиса депутат Ганира Пашаева заявила, что принятый в 2017 году в Азербайджане закон «Об ограничениях использования табачных изделий» в настоящее время не соблюдается.

Сегодня достаточно зайти в кафе или бар, и первое, что бросается в глаза — это что-то вроде листовки на стене с предупреждением: Siqaret çəkmək qadağandır. Но предупреждение это читаешь лишь после того, как продираешь глаза от клубов сигаретного дыма.

За редким исключением, такая картина наблюдается во многих питейных заведениях. Стоит отметить, что речь идет о кафе и ресторанах, расположенных в центре столицы. Несложно представить, какая ситуация в кафе и барах сложилась в районах Баку.

Кстати, следует отметить, еще один немаловажный нюанс. В кафе и барах обходят «столб» не только гражданские лица, но и блюстители правопорядка, которые должны следить за исполнением закона. Но винить их нельзя ни в коем случаем: полицейские тоже азербайджанцы и они тоже смотрят телеспектакли…